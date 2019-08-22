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На Донбасі 8 разів порушили перемир'я

Новини » Надзвичайні події    22.08.2019 - 20:41
На Донбасі 8 разів порушили перемир'я
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Про загиблих або поранених не повідомляється

З початку доби 22 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі збройні формування Російської Федерації і її найманці 8 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС Facebook.

Повідомляється, що ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив 6 обстрілу позицій Об'єднаних сил - двічі неподалік Водяного, двічі поблизу Новотроїцька і двічі в районі Богданівки.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Північ" противник здійснив 2 обстрілу - неподалік Новолуганского, а також поблизу Зайцевого.

При цьому про загиблих або поранених не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з початку АТО на Донбасі загинуло понад 450 співробітників поліції. При цьому поранення отримали близько 2 тисяч поліцейських.

Також повідомлялося, що 21 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики порушили режим припинення вогню 4 рази. Повідомлень про загиблих або поранених не було.

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