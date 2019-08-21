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На Донбассе снова нарушили режим перемирия

Новости » Общество    21.08.2019 - 19:30
На Донбассе снова нарушили режим перемирия
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

На Донбассе с начала текущих суток 21 августа в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Как сообщается, враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил, а именно - неподалеку Новомихайловки по направлению Луганска, вблизи Водяного по направлению Ужовка, дважды неподалеку Старогнатовки по направлению Новоласпы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вражеского огня по позициям Объединенных сил не зафиксировано.

Также не сообщается о погибших и раненых.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала 17 августа 29 танков и свыше десяти артиллерийских установок в районе села Терновое на оккупированной территории Донецкой области.

Кроме того, в течение суток 20 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил один украинский военный.

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