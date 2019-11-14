На Донбасі з початку 2019 загинула найменша за час конфлікту кількість цивільних, - ООН

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У 2019 році загинули 25 мирних жителів, що є найнижчим показником за час конфлікту

В ООН заявили, що від початку 2019 року на Донбасі в результаті бойових дій загинуло найменшу кількість цивільних осіб за весь час конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За даними ООН, з 1 січня по 31 жовтня 2019 року на Донбасі в результаті конфлікту загинули 25 мирних жителів, ще 130 були поранені.

"ООН зафіксувало 155 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних з конфліктом: 25 загиблих і 130 поранених, що на 40,4 відсотка менше, ніж за той же період 2018 року (51 загиблий і 209 поранених), і також є найнижчим кількістю втрат серед цивільних осіб за весь період конфлікту", - повідомили в ООН.

В організації зазначили, що 17 осіб загинули в результаті мінних інцидентів, сім з-за артилерійських обстрілів. Ще одна людина загинула в результаті ДТП з участю військових.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що від початку війни на Донеччині загинули понад 3300 мирних жителів. Як повідомили в ООН у вересні, з липня цього року спостерігається значне зменшення числа вбитих цивільних.

Також повідомлялося, що міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявив, що за останнє перемир'я на Донбасі загинули 33 людини. Він заявив, що українська сторона очікує конкретних результатів від саміту в нормандському форматі.