На Донбассе 14 обстрелов за сутки: боевики применяли минометы и гранатометы

Обстрелы украинских военных в основном велись из минометов и гранатометов.

В сторону Луганского боевики трижды открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Авдеевки оккупанты совершили два обстрела, применяя минометы 82-го и 120-го калибра.

В районе Лебединского российские наемники применяли минометы 120-го калибра. А в сторону Пивденного производили обстрелы из стрелкового оружия.

Также в районе Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

Позиции наших защитников возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. А в сторону Попасной и Новоалександровки оккупанты целились из гранатометов разных систем.

В районе Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра. А возле Светлодарска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.

На обстрелы оккупантов наши войска отвечали взаимностью, не применяя оружие, запрещенное "Минском".

