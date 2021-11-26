На Донбассе 14 обстрелов за сутки: боевики применяли минометы и гранатометы

За прошедшие сутки, 25 ноября, боевики обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 14 раз, включая 4 обстрела из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
Обстрелы украинских военных в основном велись из минометов и гранатометов.
В сторону Луганского боевики трижды открывали огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Авдеевки оккупанты совершили два обстрела, применяя минометы 82-го и 120-го калибра.
В районе Лебединского российские наемники применяли минометы 120-го калибра. А в сторону Пивденного производили обстрелы из стрелкового оружия.
Также в районе Новотошковского вражеские войска дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.
Позиции наших защитников возле Катериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. А в сторону Попасной и Новоалександровки оккупанты целились из гранатометов разных систем.
В районе Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 82-го калибра. А возле Светлодарска обстреливали наши позиции из станковых противотанковых гранатометов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - уточнили в ООС.
На обстрелы оккупантов наши войска отвечали взаимностью, не применяя оружие, запрещенное "Минском".
Напомним, что 24 ноября боевики 10 раз обстреляли наших военных на Донбассе. Обошлось без потерь.