Боевики 10 раз нарушили "тишину". Подразделения ООС открывали огонь в ответ

В четверг, 25 ноября, вооруженные формирования России десять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, четыре из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС .

Так, один из вражеских обстрелов был зафиксирован в сторону Луганского. Оккупанты открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов.

В направлении Авдеевки боевики совершили два обстрела, применяя минометы калибра 82 мм и 120 мм.

У Лебединского оккупационные войска применили минометы калибра 120 мм, а в районе Пивденного - из стрелкового оружия.

Недалеко от Новотошковского пророссийские наемники дважды открывали огонь, используя станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

При этом украинские позиции у Екатериновки попали под обстрел из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. В то же время в сторону Попасной оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем.

Около Красногоровки российские наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.