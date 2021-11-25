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Ситуация на Донбассе: боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ

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Донбасс, Четверг 25 ноября 2021 08:01
Ситуация на Донбассе: боевики девять раз открывали огонь по позициям ВСУ Фото: за сутки на Донбассе зафиксировали девять нарушений тишины (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Артур Родивилов

В среду, 24 ноября, вооруженные формирования России 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, 2 из которых с применением запрещенного вооружения. В результате вражеских обстрелов ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Недалеко от шахты "Бутовка" противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, враг применял разные виды вооружения, открывая огонь: в направлении Каменки, в сторону Нью-Йорка, возле Луганского, в районе Верхнеторецкого,
недалеко от Водяного, что на Приазовье.

Кроме того, из минометов калибра 82 мм оккупанты произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

По состоянию на 7:00, 25 ноября, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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Донбасс ООС
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