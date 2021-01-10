ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Донбасс без воды: на участке водопровода обнаружили порывы и гранату

Донбасс, Воскресенье 10 января 2021 22:57
Донбасс без воды: на участке водопровода обнаружили порывы и гранату
Фото: ремонт на водопроводе (donvoda.com)
Автор: Артур Родивилов

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили четыре места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения в Торецке и еще четырех населенных пунктов Донецкой области. Пиротехники во время сопровождения коммунальщиков обнаружили и изъяли гранату ПГ-22.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

На 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода.

"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода Горловка-Торецк за пределами пгт Южное, выявлены 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.

Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники.

"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Южное при соблюдении режима прекращения огня", - отметили в сообщении.

Напомним, в Донецкой области 4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк, без водоснабжения осталось 5 населенных пунктов (г. Торецк, г. Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тысяч жителей).

После этого боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия водопроводДонбасс

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь