Донбасс без воды: на участке водопровода обнаружили порывы и гранату

Фото: ремонт на водопроводе (donvoda.com)

Специалисты КП "Компания "Вода Донбасса" обнаружили четыре места порывов, влияющие на отсутствие водоснабжения в Торецке и еще четырех населенных пунктов Донецкой области. Пиротехники во время сопровождения коммунальщиков обнаружили и изъяли гранату ПГ-22.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

На 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода.

"В 14:00 10 января завершено обследование участка водопровода Горловка-Торецк за пределами пгт Южное, выявлены 4 места порывов. Сотрудниками КП "Компания "Вода Донбасса" частично проведены земляные работы", - говорится в сообщении.

Всего к обследованию привлекались 24 человека и 6 единиц техники.

"Предварительно на 11 января запланировано проведение ремонтных работ водопровода в окрестностях пгт Южное при соблюдении режима прекращения огня", - отметили в сообщении.

Напомним, в Донецкой области 4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк, без водоснабжения осталось 5 населенных пунктов (г. Торецк, г. Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тысяч жителей).

После этого боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области.