Дожди в шести областях и туман: водители предупредили об ухудшении погоды

Фото: дождь (РБК-Украина)

На севере и в центральной Украине наблюдается туман. В шести областях и на перевалах дождь.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

В Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Закарпатской, Львовской, Киевской областях небольшой дождь, на севере и в центре страны местами туман.

"Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей влажное и местами мокрое. На перевальных участках дорог дождь. Состояние покрытия мокрое", - говорится в сообщении.

Как ожидается, сегодня, 5 января, в большинстве регионов Украины будет облачно с прояснениями, а на западе ожидается дождь. Температура воздуха днем прогреется до +10.

Ранее сообщалось, что в январе средняя месячная температура в Украине ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла. Это на 2-2,5 градуса выше средних многолетних значений.

Напомним, синоптики прогнозировали, что погода на Рождество в Украине, 7 января, будет теплой и дождливой.