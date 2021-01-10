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Донбас без води: на ділянці водопроводу виявили пориви і гранату

Донбас, Неділя 10 січня 2021 22:57
Донбас без води: на ділянці водопроводу виявили пориви і гранату
Фото: ремонт на водогоні (donvoda.com)
Автор: Артур Родивилов

Фахівці КП "Компанія "Вода Донбасу" виявили чотири місця поривів, що впливають на відсутність водопостачання у Торецьку і ще чотирьох населених пунктів Донецької області. Піротехніки під час супроводу комунальників виявили та вилучили гранату ПГ-22.

Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації.

На 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водопроводу.

"О 14:00 10 січня завершено обстеження ділянки водопроводу Горлівка-Торецк за межами смт Південне, виявлено 4 місця поривів. Працівниками КП "Компанія "Вода Донбасу" частково проведені земляні роботи", - йдеться в повідомленні.

Всього до обстеження залучалися 24 людини та 6 одиниць техніки.

"Попередньо на 11 січня заплановано проведення ремонтних робіт водопроводу в околицях смт Південне при дотриманні режиму припинення вогню", - зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, в Донецькій області 4 січня стався прорив на водопроводі Горлівка-Торецьк, без водопостачання залишилося 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тисяч жителів).

Після цього бойовики на Донбасі дали українській стороні гарантії безпеки для ремонту водопроводу під Торецьком Донецької області.

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Новини України Надзвичайні події водопроводДонбас

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