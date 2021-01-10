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Донбасс без воды: коммунальщики нашли место повреждения водовода

Автор: Даша Харченко

Специалисты обнаружили место повреждения водовода Горловка-Торецк. Его нашли в так называемой "серой" зоне.

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Об этом сообщает КП "Компания "Вода Донбасса".

Ремонтные работы будут продолжены 10 января.

"Сегодня специалисты Часовоярского РПУ обследовали участок водовода Горловка-Торецк в "серой" зоне и обнаружили место повреждения. 10 января планируется продолжить ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Напомним, в Донецкой области 4 января произошел прорыв на водопроводе Горловка-Торецк, вследствие чего без водоснабжения осталось 5 населенных пунктов (г. Торецк, г. Железное, пгт Северное, пгт Южное и частично пгт Щербиновка, около 38 тысяч жителей). После этого пророссийские боевики на Донбассе дали украинской стороне гарантии безопасности для ремонта водопровода под Торецком Донецкой области.

Ранее сообщалось, что непогода оставила без электричества 59 населенных пунктов, еще 86 - частично. Кроме того, в результате сильного ветра деревья падали на проезжие части и крыши домов.

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