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Донбас без води: комунальники знайшли місце пошкодження водоводу

Автор: Даша Харченко

Фахівці виявили місце пошкодження водоводу Горлівка-Торецьк. Його знайшли у так званій "сірій" зоні.

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Про це повідомляє КП "Компанія "Вода Донбасу".

Ремонтні роботи будуть продовжені 10 січня.

"Сьогодні фахівці Часовоярського РПУ обстежили ділянку водоводу Горлівка-Торецьк у "сірій" зоні та виявили місце пошкодження. 10 січня планується продовжити ремонтні роботи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Донецькій області 4 січня стався прорив на водогоні Горлівка-Торецьк, унаслідок чого без водопостачання залишилось 5 населених пунктів (м. Торецьк, м. Залізне, смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка, близько 38 тисяч мешканців). Після цього проросійські бойовики на Донбасі дали українській стороні гарантії безпеки для ремонту водопроводу під Торецьком Донецької області.

Раніше повідомлялось, що негода залишила без електропостачання 59 населених пунктів, ще 86 - частково. Крім того, в результаті сильного вітру дерева падали на проїжджі частини та дахи будинків.

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Новини України ДонбасДонецкая областьводопроводТорецк