"Донбасс" стал чемпионом Украины по хоккею, одолев "Сокол" в овертайме финального матча

Стартовые минуты первого периода команды начали в равной борьбе. Однако ближе к экватору первой 20-минутки хоккеисты "Сокола" завладели инициативой, чем заставили дончан действовать вторым номером. В итоге одна из атак киевлян завершилась голом - Андрей Михнов на дальней штанге замкнул передачу Егора Кузьменко.

Хоккеисты "Донбасса" во втором периоде начали действовать довольно агрессивно, о чем свидетельствуют пять удалений. Вскоре одно из них сказалось на игре дончан - Владислав Лысенко реализовал большинство. Вскоре Олегу Шишлянникову удалось отличиться забить в ворота "Сокола". После заброшенной шайбы дончане продолжили нагнетать на стороне соперника. Еще до конца второго игрового отрезка Филипп Пангелов-Юлдашев в большинстве сравнял счет - 2:2.

В третьем периоде команды начали играть на встречных курсах. "Сокол" благодаря заброшенной шайбе Дмитрия Нименко второй раз в матче повел в счете, но радоваться киевлянам долго не пришлось – Шишлянников в большинстве сравнял счет – 3:3 и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время победу дончанам принес точный бросок Николая Казаковцева.

"Сокол" - "Донбасс" - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).