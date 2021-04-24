"Донбас" став чемпіоном України з хокею, здолавши "Сокіл" в овертаймі фінального матчу

Стартові хвилини першого періоду команди почали в рівній боротьбі. Однак ближче до екватора першої 20-хвилинки хокеїсти "Сокола" заволоділи ініціативою, чим змусили донеччан діяти другим номером. У підсумку, одна з атак киян завершилася голом - Андрій Міхнов на дальній штанзі замкнув передачу Єгора Кузьменка.

Хокеїсти "Донбасу" в другому періоді почали діяти доволі агресивно, про що свідчать п'ять вилучень. Незабаром одне з них позначилося на грі донеччан - Владислав Лисенко реалізував більшість. Незабаром Олегу Шишляннікову вдалося відзначитися забити у ворота "Соколу". Після закинутої шайби донеччани продовжили нагнітати біля володінь суперника. Ще до кінця другого ігрового відрізка Пилип Пангелов-Юлдашев в більшості зрівняв рахунок - 2:2.

У третьому періоді команди почали грати на зустрічних курсах. "Сокіл" завдяки покинутій шайбі Дмитра Німенка вдруге в матчі повів у рахунку, але радіти киянам довго не довелося – Шишлянніков у більшості зрівняв рахунок – 3:3 і перевів гру в овертайм.

У додатковий час перемогу донеччанам приніс точний кидок Миколи Казаковцева.

"Сокіл" - "Донбас" - 3:4 ОТ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1).