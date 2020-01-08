На Донбасс прибыла новая группа российских снайперов

На Донбасс прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских офицеров. Об этом во время брифинга сообщили в Минобороны со ссылкой на информацию Главного управления разведки Минобороны.

Отмечается, что боевики на передовых позициях обустраивали огневые точки для провоцирования открытии огня и нанесении ущерба личному составу ВСУ

"К передовым подразделениям 1 (Донецк), 2 (Луганск) АК прибыли сводные мобильные снайперские группы, интенсивная подготовка которых осуществлялась под руководством российских кадровых офицеров в конце декабря 2019 года”, - сообщили в министерстве.

Напомним, 30 декабря на Донбассе снайперы ранили одного украинского военного.

Также сообщалось, что вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе в течение вторника, 7 января, дважды нарушили режим прекращения огня.

Как писало РБК-Украина, в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.