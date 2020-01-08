На Донбас прибула нова група російських снайперів

На Донбас прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських офіцерів. Про це під час брифінгу повідомили в Міноборони з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міноборони.

Зазначається, що бойовики на передових позиціях облаштовували вогневі точки для провокування відкриття вогню та завдання збитків особовому складу ЗСУ.

"До передових підрозділів 1 (Донецьк), 2 (Луганськ) АК прибули зведені мобільні снайперські групи, інтенсивна підготовка яких здійснювалась під керівництвом російських кадрових офіцерів наприкінці грудня 2019 року”, - повідомили в міністерстві.

Нагадаємо, 30 грудня на Донбасі снайпери поранили одного українського військового.

Також повідомлялось, що збройні формування Російської Федерації на Донбасі протягом вівторка, 7 січня, двічі порушили режим припинення вогню.

Як писало РБК-Україна, в Росії заявили, що нормандська зустріч у Парижі 9 грудня дозволила добитися зрушень у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі. Однак у Москві не уточнили, про які саме зрушення йде мова.