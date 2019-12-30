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На Донбассе снайперы ранили одного украинского военного

Новости » Происшествия     30.12.2019 - 19:02
На Донбассе снайперы ранили одного украинского военного
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Боевики обстреливали Новомихайловку и Пески

С начала понедельника, 30 декабря 2019 года, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела был ранен один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, сегодня снайперы российско-оккупационных сил 2 раза открывали огонь по позициям Объединенных сил, несмотря на договоренности относительно всестороннего прекращения огня. Так, под огонь боевиков попали украинские позиции в районе Новомихайловки и Песков.

"Сегодня, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - рассказали в ведомстве.

На Донбассе снайперы ранили одного украинского военного

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на российские незаконные вооруженные формирования 7 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил на Донбассе. Боевики били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как писало РБК-Украина, в России заявили, что нормандская встреча в Париже 9 декабря позволила добиться сдвигов в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе. Однако в Москве не уточнили, о каких именно сдвигах идет речь.

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