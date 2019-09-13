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На Донбасс отправили 15,5 тонн гуманитарной помощи

Новости » Общество    13.09.2019 - 10:18
На Донбасс отправили 15,5 тонн гуманитарной помощи
Иллюстративное фото (timesofisrael.com)

Помощь переправили через КПВВ Новотроицкое

В оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) направили 3 грузовика с гуманитарной помощью для местных жителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной пограничной службы.

Отмечается, что жители ОРДЛО получат 15,5 тонны промышленных товаров, которые предоставило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Вчера из-за КПВВ "Новотроицкое" к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика с гуманитарной помощью от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено промышленные товары общим весом 15,5 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 сентября 2 грузовика от гуманитарной организации "Красный Крест" направились через КПВВ Новотроицкое, чтобы передать более 2 тонн лекарств для жителей временно оккупированных территорий Донбасса.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 18 апреля "Красный Крест" отправила 16 грузовиков гумпомощи общим весом 295 тонн. Это были продуктовые наборы, гигиенические наборы, строительные материалы, сельскохозяйственные материалы.

Также добавим, США выделит Украине 391,5 млн долларов помощи сразу по нескольким программам Пентагона и Госдепа. Выделенные средства предназначены для закупки вооружения и военной техники, а также оказания услуг, способствующих улучшению возможностей украинского войска.

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