Донбасс и нормандский формат: детали разговора Меркель и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель обсудит ситуацию на Донбассе и предстоящую встречу советников лидеров "нормандской четверки" в Берлине. Меркель подтвердила поддержку мирных инициатив Киева.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В частности, Меркель заверила Зеленского, что продолжит прилагать усилия для прогресса в мирном процессе. Она также подчеркнула важность выполнения договоренностей саммита "нормандской четверки" в Париже, прежде всего, соблюдение сторонами режима прекращения огня на Донбассе.

"Лидеры двух стран отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что завтрашняя встреча советников лидеров стран нормандского формата принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Меркель отметила, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе. Кроме того, стороны подчеркнули близость позиций относительно событий в Беларуси. Зеленский добавил, что Украина присоединилась к заявлению ЕС относительно президентских выборов в этой стране.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" зависит от политической воли России.

Президент Зеленский накануне отметил, что у Украины нет остановок на пути к прекращению войны.