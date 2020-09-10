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Донбас і нормандський формат: деталі розмови Меркель і Зеленського

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський у розмові з німецьким канцлером Ангелою Меркель обговорить ситуацію на Донбасі і майбутню зустріч радників лідерів "нормандської четвірки" в Берліні. Меркель підтвердила підтримку мирних ініціатив Києва.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

Зокрема, Меркель запевнила Зеленського, що продовжить докладати зусилля для прогресу в мирному процесі. Вона також підкреслила важливість виконання домовленостей саміту "нормандської четвірки" в Парижі, насамперед, дотримання сторонами режиму припинення вогню на Донбасі.

"Лідери двох країн відзначили важливість подальшої координації кроків щодо мирного врегулювання на Донбасі, а також висловили надію, що завтрашня зустріч радників лідерів країн нормандського формату принесе чіткі рішення і результати, і незабаром після цього відбудеться зустріч лідерів "нормандської четвірки", - йдеться в повідомленні.

Меркель зазначила, що Україна може розраховувати на підтримку Німеччини і Франції на шляху до вирішення питання війни на Донбасі. Крім того, сторони підкреслили близькість позицій щодо подій у Білорусі. Зеленський додав, що Україна приєдналася до декларації ЄС щодо президентських виборів у цій країні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" залежить від політичної волі Росії.

Президент Зеленський напередодні відзначив, що у України немає зупинок на шляху до припинення війни.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ЗеленськийДонбасАнгела Меркель