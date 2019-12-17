Донбасс и Нагорный Карабах: о чем Зеленский говорил с Алиевым

Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев в ходе встречи обсудили вопросы обеспечения региональной и национальной безопасности. Об этом глава украинского государства сообщил в ходе встречи со СМИ по результатам переговоров.

Зеленский отметил, что Украина и Азербайджан поддерживают друг друга в вопросах восстановления суверенитета.

"Важная тема - это обеспечение региональной и национальной безопасности, прежде всего, речь идет о войне на востоке Украины и нагорно-карабахском конфликте. Мы неизменно поддерживаем друг друга в вопросах восстановления суверенитета и восстановления территориальной целостности наших государств в рамках международно признанных границ. Мы продолжаем совместную работу в этом направлении как в двустороннем формате, так и в рамках работы международных организаций", - отметил он.

Как известно, в Нагорном Карабахе в 1991-1994 году произошел этнополитический вооруженный конфликт между армянами и азербайджанцами. В результате этого появилась самопровозглашенная Нагорно-Карабахская Республика, которая добилась фактической независимости. В свою очередь, Азербайджан считает эти территории оккупированными.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский и Алиев в рамках встречи обсудили вопросы расширения Южного газотранспортного коридора.