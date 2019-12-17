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Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора

Новости » Политика     17.12.2019 - 11:00
Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора
Фото: Владимир Зеленский и Ильхам Алиев (telegram.org/V_Zelenskiy_official)

Зеленский отметил, что важно использовать транзитный потенциал Украины и Азербайджана

Украина и Азербайджан изучат возможность расширения Южного газотранспортного коридора. Об этом по результатам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина поддерживает Южный газотранспортный коридор. Он также добавил, что его расширение является важным для диверсификации поставок газа в Европу.

"Украина поддерживает реализацию проекта Южный газотранспортный коридор. Мы договорились изучить возможности его расширения. Это важно для диверсификации поставок газа европейским потребителям. Следует использовать уникальный транзитный потенциал наших стран и развивать инфраструктуру для этого", - заявил он.

Церемония подписания украинско-азербайджанских документов и заявления Глав государств для представителей СМИ.

Церемония подписания украинско-азербайджанских документов и заявления Глав государств для представителей СМИ.

Опубликовано Офис Президента Украины Вторник, 17 декабря 2019 г.

Отметим, Южный газотранспортный коридор включает в себя Южнокавказский газопровод (Баку - Тбилиси - Эрзурум), турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) и Трансадриатический газопровод (TAP) с направлением в Южную Европу. Целью проекта является повышение безопасности поставок газа в Европу, сокращение доли России, как поставщика газа на газовом рынке Европы.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский будет находиться в Азербайджане с рабочим визитом, в рамках которого уже провел встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым. Кроме того, планируется, что президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

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