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Донбасс на грани экологической катастрофы. Резников назвал сроки

Автор: Анастасия Рокитна

В Кабмине заявили о возможности экологической катастрофы на Донбассе. Это может произойти через несколько месяцев.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, говорится в материале "На грани катастрофы. Что не так с экологией Донбасса и чем это грозит всей Украине".

Кроме того, глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный отметил изданию, что объекты повышенной опасности находятся в городах Новолуганское, Авдеевка, Мариуполь и Торецк.

Однако пока радиационный фон там в пределах нормы, уточнил глава ДЭИ.

"Через несколько месяцев мы будем иметь экологическую катастрофу на оккупированных территориях Донбасса и в южных районах Ростовской области", - заявил Резников.

В частности, закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды, которыми пользуется около 800 тысяч человек.

Напомним, Украина просила ООН провести экспертизу ущерба экологии Донбасса.

Еще в феврале Резников предупреждал, что ОРДЛО на грани экологической катастрофы международного масштаба.

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Донбассэкологическая катастрофа