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Донбас на межі екологічної катастрофи. Резніков назвав терміни

Автор: Анастасія Рокитна

У Кабміні заявили про можливість екологічної катастрофи на Донбасі. Це може статись через декілька місяців.

Про це заявив в коментарі РБК-Україна міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, йдеться у матеріалі "На межі катастрофи. Що не так з екологією Донбасу і чим це загрожує всій Україні".

Крім того, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований зазначив виданню, що об’єкти підвищеної небезпеки знаходяться у містах Новолуганське, Авдіївка, Маріуполь та Торецьк.

Однак поки що радіаційний фон там у межах норми, уточнив голова ДЕІ.

"За кілька місяців ми матимемо екологічну катастрофу на окупованих територіях Донбасу та у південних районах Ростовської області", - заявив Резніков.

Зокрема, закривши і затопивши десятки шахт, окупанти поставили під загрозу джерела питної води, якими користується близько 800 тисяч осіб.

Нагадаємо, Україна просила ООН провести експертизу шкоди екології Донбасу.

Ще в лютому Резніков попереджав, що ОРДЛО на межі екологічної катастрофи міжнародного масштабу.

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