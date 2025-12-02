На Донбасі знищили важливі елементи російської ППО: ГУР показало відео

Українські воєнні розвідники уразили важливі елементи російської системи протиповітряної оборони на Донбасі. Відео оприлюднено у мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони України.

"Такі удари істотно зменшують можливості московитів контролювати повітряний простір над Донбасом і створюють умови для нових повітряних операцій Сил оборони України. Збройна боротьба триває", - наголосили у ГУР.

• пускова установка 9А83 зі складу ЗРК "С-300В”, яка перебувала на бойовому чергуванні;

Лише за одну ніч під гарячу руку розвідників потрапили:

Як розповіли у відомстві, 29 листопада 2025 року дрони воїнів Департаменту активних дій ГУР МО України вкотре атакували радари та пускові установки зенітно-ракетних комплексів окупантів на українському Донбасі.

"Ніобій-СВ"

Це російська мобільна радіолокаційна станція метрового діапазону, створена для виявлення, ідентифікації та супроводу аеродинамічних і балістичних цілей, а також визначення джерел радіоелектронних завад.

Трикоординатна РЛС, прийнята на озброєння російської ППО у 2016 році, здатна працювати тривалий час і розгортається приблизно за 15 хвилин.

Вона може виявляти малопомітні повітряні об'єкти на відстані до 230 км на висоті 10 000 метрів і до 53 км на висоті 500 метрів.

Станція є подальшим розвитком російського сімейства РЛС "Небо".

Інші операції ГУР

Раніше в результаті чергових атак було знищено дві радіолокаційні станції РЛС 48Я6-К1 “подльот” та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В.

Тим часом в окупованому росіянами Криму, неподалік від міста Саки, було знищено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Перед тим українські дрони спецпідрозділу “Примари” також успішно уразили російську систему ППО С-400 в Криму. Під удар потрапили радари управління й виявлення, а також пускова установка.