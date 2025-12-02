ua en ru
Вт, 02 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

На Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО: ГУР показало видео

Вторник 02 декабря 2025 10:27
UA EN RU
На Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО: ГУР показало видео Фото: на Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

Украинские военные разведчики поразили важные элементы российской системы противовоздушной обороны на Донбассе. Видео обнародовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, 29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе.

Что удалось поразить

Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали:

- пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве;

- сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ".

"Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отметили в ГУР.

"Ниобий-СВ"

Это российская мобильная радиолокационная станция метрового диапазона, созданная для обнаружения, идентификации и сопровождения аэродинамических и баллистических целей, а также определения источников радиоэлектронных помех.

Трехкоординатная РЛС, принятая на вооружение российской ПВО в 2016 году, способна работать длительное время и разворачивается примерно за 15 минут.

Она может обнаруживать малозаметные воздушные объекты на расстоянии до 230 км на высоте 10 000 метров и до 53 км на высоте 500 метров.

Станция является дальнейшим развитием российского семейства РЛС "Небо".

Другие операции ГУР

Ранее в результате очередных атак были уничтожены две радиолокационные станции РЛС 48Я6-К1 "подлет" и пусковая установка 9А82 из состава комплекса С-300В.

Между тем в оккупированном россиянами Крыму, недалеко от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Перед тем украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс ПВО ГУР Война в Украине
Новости
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
Кому и как сегодня будут выключать свет в Украине? Список областей и графиков
Аналитика
Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Конец эпохи Ермака. Почему Зеленский уволил главу ОП и что это изменит