На Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО: ГУР показало видео

Фото: на Донбассе уничтожили важные элементы российской ПВО (росСМИ)

Украинские военные разведчики поразили важные элементы российской системы противовоздушной обороны на Донбассе. Видео обнародовано в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления разведки Минобороны Украины.

Как рассказали в ведомстве, 29 ноября 2025 года дроны воинов Департамента активных действий ГУР МО Украины в очередной раз атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов на украинском Донбассе. Что удалось поразить Только за одну ночь под горячую руку разведчиков попали: - пусковая установка 9А83 из состава ЗРК "С-300В", которая находилась на боевом дежурстве; - сразу две дорогостоящие радиолокационные станции 1Л125 "Ниобий-СВ". "Такие удары существенно уменьшают возможности московитов контролировать воздушное пространство над Донбассом и создают условия для новых воздушных операций Сил обороны Украины. Вооруженная борьба продолжается", - отметили в ГУР.