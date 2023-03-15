ua ru
Ср, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На Донбасі виявили двох колаборантів, які підтримували окупацію населених пунктів

Новость на русском →
Донецька область, Середа 15 березня 2023 16:37
На Донбасі виявили двох колаборантів, які підтримували окупацію населених пунктів Фото: На Донбасі затримали двох колаборантів (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Двоє жителів Донецької області у соціальних мережах висловлювали свою підтримку російським військовим. Правоохоронці виявили їх та оголосили підозри у виправдовуванні збройної агресії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

"У березні 2022 року мешканець Мирнограду поширив на власній сторінці у соціальній мережі публікації та відеозаписи про так зване "звільнення" армією РФ одного з міст Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також він репостив розповсюджену у проросійських групах неправдиву інформацію щодо "прощання" захопленого окупантами міста з українською спадщиною.

"Аналогічний контент з виправдовуванням воєнних злочинів РФ опублікував у своєму акаунті тієї ж соцмережі мешканець Костянтинівки. Зокрема, у червні та серпні 2022 року він розміщував "скорботні" матеріали про загибель на Донбасі генерала РФ та обстріл об'єкта енергетичної інфраструктури, вчинений нібито ЗСУ", - додали у прокуратурі.

Чоловікам повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників.

Нагадаємо, що СБУ затримала колишнього співробітника, який закликав українських захисників до дезертирства та втечі з Києва. Якщо колеги йому відмовляли, шантажував "злити" дані про них ФСБ.

СБУ затримала у Харкові агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців. Працівникам СБУ вдалося знайти схованку з вибухівкою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Донбас Донецька область Війна в Україні
NEWS
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
Рамштайн-10. Чого чекати Україні від зустрічі союзників
DAILY
Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Борис Філатов: Коли полетіли перші ракети, у тих, хто сумував за СРСР, одразу зникли ілюзії