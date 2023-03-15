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На Донбассе обнаружили двух коллаборантов, поддерживавших оккупацию населенных пунктов

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Донецкая область, Среда 15 марта 2023 16:37
На Донбассе обнаружили двух коллаборантов, поддерживавших оккупацию населенных пунктов Фото: На Донбассе задержали двух коллаборантов (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Два жителя Донецкой области в социальных сетях выражали свою поддержку российским военным. Правоохранители обнаружили их и объявили подозрения в оправдывании вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры.

"В марте 2022 года житель Мирнограда распространил на своей странице в социальной сети публикации и видеозаписи о так называемом "освобождении" армией РФ одного из городов Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также он распространил распространенную в пророссийских группах ложную информацию о "прощании" захваченного оккупантами города с украинским наследием.

"Аналогичный контент с оправданием военных преступлений РФ опубликовал в своем аккаунте той же соцсети житель Константиновки. В частности, в июне и августе 2022 года он размещал "скорбные" материалы о гибели на Донбассе генерала РФ и обстреле объекта энергетической инфраструктуры, совершенный", - добавили в прокуратуре.

Мужчинам сообщили о подозрении в оправдывании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорифификации ее участников.

Напомним, что СБУ задержала бывшего сотрудника, который призвал украинских защитников к дезертирству и бегству из Киева. Если коллеги ему отказывали, шантажировал "слить" данные о них ФСБ.

СБУ задержала в Харькове агента ФСБ, готовившего теракты против украинских летчиков и спецназовцев. Работникам СБУ удалось найти тайник со взрывчаткой.

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