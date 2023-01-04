На Донбасі спецназівці Нацгвардії за кілька днів знищили 12 БМП окупантів

У Донецькій області спецназівці Нацгвардії з початку року знищили чимало російської техніки, зокрема БМП та безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Завдяки ефективної роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони з початку року знищено 12 БМП, які окупанти намагаються використати для прориву нашої оборони", - розповіли у відомстві.
Загалом з початку року українські бійці Нацгвардії знищили понад 12 одиниць бронетехніки, 5 одиниць автомобільної техніки та 2 БПЛА противника.
Раніше повідомлялося, що минулої доби українські військові ліквідували 720 російських солдатів і чимало техніки, зокрема систему ППО.
Крім того, ми писали, що Збройним силам України, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300.
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