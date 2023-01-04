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На Донбасі спецназівці Нацгвардії за кілька днів знищили 12 БМП окупантів

Фото: на Донбасі спецназівці Нацгвардії за кілька днів знищили 12 БМП окупантів (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

У Донецькій області спецназівці Нацгвардії з початку року знищили чимало російської техніки, зокрема БМП та безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Завдяки ефективної роботі з використанням аеророзвідки, БПЛА та взаємодії з іншими підрозділами сил оборони з початку року знищено 12 БМП, які окупанти намагаються використати для прориву нашої оборони", - розповіли у відомстві.

Загалом з початку року українські бійці Нацгвардії знищили понад 12 одиниць бронетехніки, 5 одиниць автомобільної техніки та 2 БПЛА противника.

Раніше повідомлялося, що минулої доби українські військові ліквідували 720 російських солдатів і чимало техніки, зокрема систему ППО.

Крім того, ми писали, що Збройним силам України, напевно, вперше вдалося захопити російський зенітно-ракетний комплекс С-300.

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Збройні сили УкраїниНацгвардіяВійськова технікаВійна в Україні