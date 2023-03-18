На Донбасі рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення (відео)

"Лічені сантиметри врятували нашого рятувальника від загибелі під час чергового обстрілу підрозділу на Донеччині. Він отримав поранення ноги, коли осколок снаряда пробив вікно і залізні двері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його госпіталізували, провели операцію і тепер його життя у безпеці.

"На згадку про обстріл гарматою "Піон", калібром 203 мм, лишилися посічена будівля, бойовий одяг і пожежна каска вогнеборця", - додав Крук.