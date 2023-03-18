На Донбасі рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення (відео)

У Донецькій області підрозділ рятувальників потрапив під ворожий обстріл. Один співробітник отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ДСНС Сергія Крука.
"Лічені сантиметри врятували нашого рятувальника від загибелі під час чергового обстрілу підрозділу на Донеччині. Він отримав поранення ноги, коли осколок снаряда пробив вікно і залізні двері", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що його госпіталізували, провели операцію і тепер його життя у безпеці.
"На згадку про обстріл гарматою "Піон", калібром 203 мм, лишилися посічена будівля, бойовий одяг і пожежна каска вогнеборця", - додав Крук.
Нагадаємо, що російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку поранення отримали двоє працівників аварійно-рятувальної служби.
Російські окупанти вдарили по Костянтинівці, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки попереднього обстрілу.
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