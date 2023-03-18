На Донбассе спасатель попал под обстрел РФ и получил ранение (видео)

"Считанные сантиметры спасли нашего спасателя от гибели во время очередного обстрела подразделения Донецкой области. Он получил ранение ноги, когда осколок снаряда пробил окно и железную дверь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его госпитализировали, провели операцию и теперь его жизнь находится в безопасности.

"В память об обстреле пушкой "Пион", калибром 203 мм, остались иссеченное здание, боевая одежда и пожарная каска пожарного", - добавил Крук.