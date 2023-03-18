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На Донбасі рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення (відео)

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Донецька область, Субота 18 березня 2023 20:59
На Донбасі рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення (відео) Фото: На Донбасі рятувальник потрапив під обстріл РФ та отримав поранення (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У Донецькій області підрозділ рятувальників потрапив під ворожий обстріл. Один співробітник отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника ДСНС Сергія Крука.

"Лічені сантиметри врятували нашого рятувальника від загибелі під час чергового обстрілу підрозділу на Донеччині. Він отримав поранення ноги, коли осколок снаряда пробив вікно і залізні двері", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що його госпіталізували, провели операцію і тепер його життя у безпеці.

"На згадку про обстріл гарматою "Піон", калібром 203 мм, лишилися посічена будівля, бойовий одяг і пожежна каска вогнеборця", - додав Крук.

Нагадаємо, що російські війська вкотре обстріляли Херсон. Через ворожу атаку поранення отримали двоє працівників аварійно-рятувальної служби.

Російські окупанти вдарили по Костянтинівці, коли рятувальники намагалися ліквідувати наслідки попереднього обстрілу.

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