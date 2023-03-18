На Донбассе спасатель попал под обстрел РФ и получил ранение (видео)

В Донецкой области подразделение спасателей попало под вражеский обстрел. Один сотрудник получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГСЧС Сергея Крука.

"Считанные сантиметры спасли нашего спасателя от гибели во время очередного обстрела подразделения Донецкой области. Он получил ранение ноги, когда осколок снаряда пробил окно и железную дверь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его госпитализировали, провели операцию и теперь его жизнь находится в безопасности.

"В память об обстреле пушкой "Пион", калибром 203 мм, остались иссеченное здание, боевая одежда и пожарная каска пожарного", - добавил Крук.