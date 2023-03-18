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На Донбассе спасатель попал под обстрел РФ и получил ранение (видео)

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Донецкая область, Суббота 18 марта 2023 20:59
На Донбассе спасатель попал под обстрел РФ и получил ранение (видео) Фото: На Донбассе спасатель попал под обстрел РФ и получил ранения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В Донецкой области подразделение спасателей попало под вражеский обстрел. Один сотрудник получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы ГСЧС Сергея Крука.

"Считанные сантиметры спасли нашего спасателя от гибели во время очередного обстрела подразделения Донецкой области. Он получил ранение ноги, когда осколок снаряда пробил окно и железную дверь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что его госпитализировали, провели операцию и теперь его жизнь находится в безопасности.

"В память об обстреле пушкой "Пион", калибром 203 мм, остались иссеченное здание, боевая одежда и пожарная каска пожарного", - добавил Крук.

Напомним, что российские войска в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки ранения получили двое работников аварийно-спасательной службы.

Российские оккупанты ударили по Константиновке, когда спасатели пытались ликвидировать последствия предварительного обстрела.

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