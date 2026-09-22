Донатов становится меньше, а расходы растут: военные предлагают новый формат поддержки

В Украине становится все сложнее закрывать сборы для военных. Потребности растут и все дорожает, а количество людей, готовых поддерживать защитников, существенно не увеличивается.

В 49-м отдельном штурмовом батальоне "Карпатская Сичь" рассказали РБК-Украина , что считают одним из возможных решений переход от разовых сборов к регулярным взносам.

Почему военным все труднее собирать средства

С начала полномасштабной войны донаты на дроны, автомобили, тепловизоры, средства связи и другое оборудование стали привычными для украинцев. В то же время, сегодня потребностей в военных подразделений становится больше, а их стоимость растет.

"О том, что собирать стало в разы труднее, говорят все, кто этим занимался. И это объективно: количество и стоимость потребностей растет, а количество людей, поддерживающих войско, остается примерно тем же. Кто поддерживал - тот и поддерживает", - отмечает заместитель командира 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сич" Марьян Берездецкий "Двин".

Речь идет не только о закупке новой техники. Так, для дронов постоянно нужны комплектующие, автомобили нуждаются в ремонтах, а боевые машины - дополнительной защиты. Также военным требуются тепловизоры, средства связи и другое оборудование.

К примеру, ремонтной сотне "Карпатской Сичи", которая занимается оборудованием, ремонтом и восстановлением боевых машин, нужно около 30 тысяч гривен ежемесячно только на материалы. В настоящее время подразделение собирает 90 тысяч гривен на антидроновую защиту одного нового автомобиля и восстановление еще трех боевых машин.

Как работают регулярные взносы

В батальоне предлагают не отказываться от разовых сборов, а дополнить их регулярной поддержкой.

Защитники приводят пример: если 1000 человек ежемесячно переводят по 50 гривен, подразделение получает 50 тысяч гривен стабильной поддержки. Для отдельного человека, который донатит, это небольшая сумма, но благодаря таким регулярным взносам военные могут планировать часть расходов заранее.

Поэтому "Карпатская Сич" планирует в течение ближайших шести месяцев привлечь около 1000 регулярных подписчиков. По словам Берездецкого, это позволило бы частично снизить необходимость военных тратить собственные средства на обеспечение подразделения и более систематично закрывать его потребности.

В то же время в батальоне понимают, что большинство украинцев сейчас живут в условиях нестабильности и могут поддерживать другие подразделения. Поэтому речь идет не о больших обязательных суммах, а о вкладе, который человек может стабильно делать в течение длительного времени.

Почему именно регулярные сборы

Регулярный взнос отличается от разового сбор . Когда военные собирают деньги на конкретную машину или партию дронов, человек понимает, на что пойдут средства.

В случае регулярной поддержки конкретная потребность может изменяться в зависимости от ситуации на фронте. Поэтому, по словам военных, ключевым становится доверие к подразделению.

Кроме того, в батальоне считают, что военным важно объяснять, сколько стоит ремонт, защита техники или оборудования и что удалось сделать благодаря поддержке. Соцсети в такой модели становятся не только способом объявить новый сбор, но и инструментом коммуникации с аудиторией.

На что нужны деньги

Отдельные издержки связаны с тем, как меняется сама война. Угроза дронов влияет не только на работу беспилотных подразделений, но и на логистику.

Военные дооборудовают транспорт, используют наземные роботизированные комплексы для доставки и эвакуации. Для работы дроновых подразделений требуются не только БПЛА, но и оборудование, программное обеспечение, средства противодействия вражеским беспилотникам и защита личного состава.

Помимо текущих потребностей в батальоне обращают внимание на важность финансирования технологических разработок. Инженерно-техническая служба "Карпатской Сичи", по словам ее представителя, разрабатывает программное обеспечение для беспилотных систем, которым пользуются разные подразделения БлС в Украине.

Как работает "Подписка на войско"

Платформа "Подписка на войско" предусматривает регулярную поддержку подразделения: человек выбирает военное подразделение и сумму, после чего денежные средства автоматически списываются ежемесячно.

По информации платформы, деньги поступают непосредственно на официальный счет подразделения без комиссии за сервис. Военные могут использовать их в соответствии с актуальными потребностями.