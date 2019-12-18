Трамп нарушил Конституцию США, - Пелоси

Спикер Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси считает "установленным фактом" то, что президент Дональд Трамп нарушил конституцию США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Соответствующее заявление Пелоси сделала в начале шестичасовых дебатов по импичменту в нижней палате американского законодательного органа.

По ее словам, глава Белого дома не оставил законодателям выбора, кроме как начать в его отношении процедуру импичмента.

"Это факт, что президент является постоянной угрозой нашей национальной безопасности и честности наших выборов, основой нашей демократии", - заявила Пелоси.

Напомним, 18 декабря Палата представителей Конгресса США проводит заседание, в ходе которого решится будет ли импичмент американскому президенту Дональду Трампу.

10 декабря демократы Палаты представителей США выдвинули два обвинения президенту Трампу. Дональда Трампа обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса Соединенных Штатов.

Палата представителей планирует завершить процедуру объявления импичмента президента до 25 декабря. После этого вопрос об импичменте Трампа будет передан на рассмотрение Сената, в котором большинство имеют представители Республиканской партии.