Трамп порушив Конституцію США, - Пелосі

Спікер Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Ненсі Пелосі вважає "встановленим фактом" те, що президент Дональд Трамп порушив конституцію США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Відповідну заяву Пелосі зробила на початку шестигодинних дебатів щодо імпічменту в нижній палаті американського законодавчого органу.

За її словами, глава Білого дому не залишив законодавцям вибору, окрім як почати процедуру імпічменту.

"Це факт, що президент є постійною загрозою нашій національній безпеці та чесності наших виборів, основою нашої демократії", - заявила Пелосі.

Нагадаємо, 18 грудня Палата представників Конгресу США проводить засідання, в ході якого вирішиться буде імпічмент американському президентові Дональду Трампу.

10 грудня демократи Палати представників США висунули два звинувачення президента Трампу. Дональда Трампа звинувачують у зловживанні владою та перешкоджання роботі Конгресу Сполучених Штатів.

Палата представників планує завершити процедуру оголошення імпічменту президента до 25 грудня. Після цього питання про імпічмент Трампа буде переданий на розгляд Сенату, в якому більшість мають представники Республіканської партії.