Дональд Трамп може підштовхнути Росію до переговорів і завершення війни з Україною, що виглядає більш реалістичним, ніж довгостроковий мир на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Telegraph .

Міжнародний оглядач і експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін у своїй статті для The Telegraph стверджує, що домогтися миру між Україною і РФ Дональду Трампу буде простіше, ніж між Ізраїлем і Палестиною, де конфлікт триває майже вісім десятиліть.

На думку Кофліна, Трамп надмірно впевнений у міцності досягнутої угоди між Ізраїлем і ХАМАС, яка вже показує ознаки руйнування.

На відміну від цього, Україна має шанс використати нинішню впевненість США, щоб чинити тиск на Росію і підштовхнути Москву до переговорів.

Оглядач виокремлює кілька чинників, що підвищують імовірність припинення вогню: постачання Україні американських ракет "Томагавк", здатних вражати цілі глибоко всередині території РФ, а також посилення тарифного тиску на країни, які закуповують російську нафту, включно з Індією і Китаєм.

Кофлін зазначає, що Путін має всю повноту влади, необхідну для дотримання угод, тоді як у Палестині немає єдиного керівництва, здатного утримати досягнутий мир.

Експерт підкреслює, що навіть тимчасове перемир'я між Україною та Росією, нехай болюче для обох сторін, може виявитися більш значущим досягненням, ніж "вічний мир", якого Трамп сприяв у секторі Газа.

Росіяни розуміють цінність дипломатичних компромісів, і за належного тиску з боку США та союзників Трамп має шанс змусити Путіна відмовитися від планів повного захоплення України та зупинити військові дії на поточних позиціях.