Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph

Дональд Трамп может подтолкнуть Россию к переговорам и завершению войны с Украиной, что выглядит более реалистичным, чем долгосрочный мир на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph .

Международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для The Telegraph утверждает, что добиться мира между Украиной и РФ Дональду Трампу будет проще, чем между Израилем и Палестиной, где конфликт длится почти восемь десятилетий.

По мнению Кофлина, Трамп излишне уверен в прочности достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже показывает признаки разрушения.

В отличие от этого, Украина обладает шансом использовать нынешнюю уверенность США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.

Обозреватель выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня: поставки Украине американских ракет "Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри территории РФ, а также усиление тарифного давления на страны, закупающие российскую нефть, включая Индию и Китай.

Кофлин отмечает, что Путин обладает всей полнотой власти, необходимой для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине отсутствует единое руководство, способное удержать достигнутый мир.

Эксперт подчеркивает, что даже временное перемирие между Украиной и Россией, пусть болезненное для обеих сторон, может оказаться более значимым достижением, чем "вечный мир", которого Трамп способствовал в секторе Газа.

Россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении со стороны США и союзников у Трампа есть шанс заставить Путина отказаться от планов полного захвата Украины и остановить военные действия на текущих позициях.