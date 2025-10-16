ua en ru
Чт, 16 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph

США, Четверг 16 октября 2025 08:00
UA EN RU
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph Иллюстративное фото: Дональд Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Дональд Трамп может подтолкнуть Россию к переговорам и завершению войны с Украиной, что выглядит более реалистичным, чем долгосрочный мир на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.

Международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для The Telegraph утверждает, что добиться мира между Украиной и РФ Дональду Трампу будет проще, чем между Израилем и Палестиной, где конфликт длится почти восемь десятилетий.

По мнению Кофлина, Трамп излишне уверен в прочности достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже показывает признаки разрушения.

В отличие от этого, Украина обладает шансом использовать нынешнюю уверенность США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.

Обозреватель выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня: поставки Украине американских ракет "Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри территории РФ, а также усиление тарифного давления на страны, закупающие российскую нефть, включая Индию и Китай.

Кофлин отмечает, что Путин обладает всей полнотой власти, необходимой для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине отсутствует единое руководство, способное удержать достигнутый мир.

Эксперт подчеркивает, что даже временное перемирие между Украиной и Россией, пусть болезненное для обеих сторон, может оказаться более значимым достижением, чем "вечный мир", которого Трамп способствовал в секторе Газа.

Россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении со стороны США и союзников у Трампа есть шанс заставить Путина отказаться от планов полного захвата Украины и остановить военные действия на текущих позициях.

Напоминаем, что США закрепили полный контроль над ключевыми морскими путями и теперь планируют расширить борьбу с наркокартелями, сосредоточив внимание на Венесуэле и маршрутах поставок запрещенных веществ.

Отметим, что президент США Дональд Трамп выступил с призывом к ХАМАС сложить оружие, отметив, что в противном случае возможно принудительное разоружение, и подчеркнул важность возвращения заложников и тел погибших.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит