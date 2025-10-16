Трамп может заставить Россию сесть за стол переговоров по Украине, - The Telegraph
Дональд Трамп может подтолкнуть Россию к переговорам и завершению войны с Украиной, что выглядит более реалистичным, чем долгосрочный мир на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Telegraph.
Международный обозреватель и эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для The Telegraph утверждает, что добиться мира между Украиной и РФ Дональду Трампу будет проще, чем между Израилем и Палестиной, где конфликт длится почти восемь десятилетий.
По мнению Кофлина, Трамп излишне уверен в прочности достигнутого соглашения между Израилем и ХАМАС, которое уже показывает признаки разрушения.
В отличие от этого, Украина обладает шансом использовать нынешнюю уверенность США, чтобы оказать давление на Россию и подтолкнуть Москву к переговорам.
Обозреватель выделяет несколько факторов, повышающих вероятность прекращения огня: поставки Украине американских ракет "Томагавк", способных поражать цели глубоко внутри территории РФ, а также усиление тарифного давления на страны, закупающие российскую нефть, включая Индию и Китай.
Кофлин отмечает, что Путин обладает всей полнотой власти, необходимой для соблюдения соглашений, тогда как в Палестине отсутствует единое руководство, способное удержать достигнутый мир.
Эксперт подчеркивает, что даже временное перемирие между Украиной и Россией, пусть болезненное для обеих сторон, может оказаться более значимым достижением, чем "вечный мир", которого Трамп способствовал в секторе Газа.
Россияне понимают ценность дипломатических компромиссов, и при должном давлении со стороны США и союзников у Трампа есть шанс заставить Путина отказаться от планов полного захвата Украины и остановить военные действия на текущих позициях.
