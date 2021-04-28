Домохозяйствам нужна собственная налоговая система, - Третьякова

В Верховной раде продолжается работа над законопроектом о домохозяйства и изменениями в Налоговый кодекс, в частности, относительно видов деятельности, которые не будут подпадать под упрощенную систему. Оба проекта внесут в парламент до конца года.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").

"Есть план создать такую систему налогообложения домохозяйства, чтобы она была на уровне с упрощенной, но не нуждалась в регистрации. Надо, чтобы фискальные органы и Государственная инспекция труда не кошмарили микропредпринимателей. Должен быть кластер самозанятых лиц", - уточнила депутат.

Кроме того, как пояснила Третьякова, в проекте она предложит возвращать домохозяйству уплаченные от полученных доходов налоги. В том числе по депозитам, заработной плате, социальной помощи, дивидендам.

"Задача как раз в том, чтобы создать систему налогообложения домохозяйства и вернуть им НДФЛ, который платит кормилец. Тем самым он сможет обеспечить себестоимость проживания людей в домохозяйстве. Тогда мы будем стимулировать не социальные трансферты, забирать налоги и передавать их кому - то, кто в них нуждается", - пояснила председатель комитета.