Домогосподарствам потрібна власна податкова система, - Третьякова

У Верховній раді продовжується робота над законопроектом про домогосподарства та змінами до Податкового кодексу, зокрема, щодо видів діяльності, які не будуть підпадати під спрощену систему. Обидва проекти внесуть до парламенту до кінця року.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповіла голова комітету Верховної ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова (фракція "Слуга народу").

"Є план створити таку систему оподаткування домогосподарства, щоб вона була на рівні зі спрощеною, але не потребувала реєстрації. Треба, щоб фіскальні органи та Державна інспекція праці не кошмарили мікропідприємців. Має бути кластер самозайнятих осіб", - уточнила депутат.

Крім того, як пояснила Третьякова, у проекті вона запропонує повертати домогосподарству сплачені від отриманих доходів податки. У том у числі з депозитів, заробітної плати, соціальної допомоги, дивідендів.

"Завдання якраз у тому, щоб створити систему оподаткування домогосподарства і повернути їм ПДФО, який сплачує годувальник. Тим самим він зможе забезпечити собівартість проживання людей у домогосподарстві. Тоді ми будемо стимулювати не соціальні трансферти, забирати податки та передавати їх комусь, хто їх потребує", - пояснила голова комітету.