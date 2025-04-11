У Домінікані припинили пошук тих, хто вижив після обвалу нічного клубу: загинуло 220 осіб

У столиці Домініканської Республіки завершено рятувальні роботи після обвалення даху в нічному клубі під час концерту. Загинула щонайменше 221 людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поки сім'ї продовжують оплакувати своїх близьких, влада досі не встановила причину катастрофи і точну кількість людей, присутніх на фатальній події.

Раптовий обвал у клубі Jet Set у Санто-Домінго стався на концерті виконавця меренге Руббі Переса, на якому зібралися політики, спортсмени та інші відомі місцеві діячі.

"Сьогодні пошук, порятунок постраждалих завершено", - заявив прес-секретар президента Омеро Фігероа у відео, яке уряд розмістив у соціальних мережах. "Тепер настав час перейти до іншої фази - фази розуміння і пояснення того, що сталося".

Фігероа заявив у відеозверненні, що уряд Домініканської Республіки схвалив створення групи національних і міжнародних експертів для з'ясування причин обвалення даху популярного закладу.

Рятувальна операція

Аварійні бригади, які перебували на місці, за кілька годин після катастрофи витягли з будівлі близько 200 людей, які вижили.

Хуан Мануель Мендес, голова Центру з надзвичайних ситуацій країни (ЦНС), сказав: "Це найскладніше завдання, з яким мені доводилося стикатися за 20 років керівництва ЦНС", - і розплакався.

Після завершення рятувальних робіт сім'ї зниклих безвісти покинули територію навколо нічного клубу, де вони простояли кілька днів, обійнявшись.

Серед загиблих у тисняві опинився і співак Перес.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер був присутній на його похороні в четвер, а публічна поминальна служба за ним відбудеться пізніше того ж дня.

Також загинули пітчер Октавіо Дотель і відбивач Тоні Бланко, обидва колишні гравці Головної ліги бейсболу.

Трагічний інцидент стався в столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго 9 квітня, коли дах нічного клубу Jet Set обвалився під час концерту.