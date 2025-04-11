В Доминикане прекратили поиск выживших после обвала ночного клуба: погибло 220 человек

В столице Доминиканской Республики завершены спасательные работы после обрушения крыши в ночном клубе во время концерта. Погиб по меньшей мере 221 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Пока семьи продолжают оплакивать своих близких, власти до сих пор не установили причину катастрофы и точное число людей, присутствовавших на роковом событии.

Внезапный обвал в клубе Jet Set в Санто-Доминго произошел на концерте исполнителя меренге Рубби Переса, на котором собрались политики, спортсмены и другие известные местные деятели.

"Сегодня поиск, спасение пострадавших завершены", - заявил пресс-секретарь президента Омеро Фигероа в видео, которое правительство разместило в социальных сетях. "Теперь пришло время перейти к другой фазе - фазе понимания и объяснения произошедшего".

Фигероа заявил в видеообращении, что правительство Доминиканской Республики одобрило создание группы национальных и международных экспертов для выяснения причин обрушения крыши популярного заведения.

Спасательная операция

Аварийные бригады, которые находились на месте, за несколько часов после катастрофы вытащили из здания около 200 выживших.

Хуан Мануэль Мендес, глава Центра по чрезвычайным ситуациям страны (ЦЧС), сказал: "Это самая сложная задача, с которой мне приходилось сталкиваться за 20 лет руководства ЦЧС», - и расплакался.

После завершения спасательных работ семьи пропавших без вести покинули территорию вокруг ночного клуба, где они простояли несколько дней, обнявшись.

Среди погибших в давке оказался и певец Перес.

Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер присутствовал на его похоронах в четверг, а публичная поминальная служба по нему состоится позднее в тот же день.

Также погибли питчер Октавио Дотель и отбивающий Тони Бланко, оба бывшие игроки Главной лиги бейсбола.

Трагический инцидент произошел в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго 9 апреля, когда крыша ночного клуба Jet Set обвалилась во время концерта.