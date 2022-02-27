Домены .UA перевели в Европу

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Hostmaster Ltd .

Серверы .UA обеспечивают работоспособность домена. Для защиты других публичных доменов в. UA, в том числе и домена gov.ua, в котором находятся органы государственной власти Украины, компания подключила облачные сервисы доменных имен, расположенные в странах Европы.

До этого “Хостмастер” начала использовать защиту Cloudflare DNS Firewall для крупнейших публичных доменов kiev.ua и com.ua. Компания выразила благодарность доменным реестрам и интернет-компаниям из различных стран за оказанную помощь.