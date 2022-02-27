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Домени. UA перевели в Європу

Автор: Сергій Сурепін

Компанія "Хостмастер" перенесла сервера .UA в країни Європи. Раніше сервера перебували в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hostmaster Ltd.

Сервери. UA забезпечують працездатність домену. Для захисту інших публічних доменів в. UA, в тому числі і домену gov.ua, в якому знаходяться органи державної влади України, компанія підключила хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи.

До цього "Хостмастер" почала використовувати захист Cloudflare DNS Firewall для найбільших публічних доменів kiev.ua і com.ua. компанія висловила подяку доменним реєстрам та інтернет-компаніям з різних країн за надану допомогу.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.

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Війна Росії проти України