Домени. UA перевели в Європу

Компанія "Хостмастер" перенесла сервера .UA в країни Європи. Раніше сервера перебували в Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Hostmaster Ltd .

Сервери. UA забезпечують працездатність домену. Для захисту інших публічних доменів в. UA, в тому числі і домену gov.ua, в якому знаходяться органи державної влади України, компанія підключила хмарні сервіси доменних імен, розташовані в країнах Європи.

До цього "Хостмастер" почала використовувати захист Cloudflare DNS Firewall для найбільших публічних доменів kiev.ua і com.ua. компанія висловила подяку доменним реєстрам та інтернет-компаніям з різних країн за надану допомогу.