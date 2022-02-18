Домашний матч "Прометея" в Лиге чемпионов перенесли из Украины

Как отмечено, местом проведения матча стал чешский город Нимбурк.

Сначала матч должен был пройти 1 февраля в Запорожье, но был перенесен из-за коронавируса в украинской команде. Впоследствии планировалось, что встреча состоится в киевском Дворце спорта 3 марта, но теперь похоже, что матч состоится за пределами Украины.

В настоящее время "Прометей" находится на сборе в Нимбурке, куда команда отправилась на две недели. Основной причиной сбора стало нежелание легионеров оставаться в Украине из-за опасности российского вторжения.

Следующая домашняя игра с "Остенде" по календарю на сайте Лиги чемпионов 9 марта должна пройти в Запорожье.