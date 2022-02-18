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Защитник "Бруклина" забил данк после прохода: момент дня в НБА

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США, Пятница 18 февраля 2022 14:28
Защитник "Бруклина" забил данк после прохода: момент дня в НБА Фото: Дэвид Дьюк (twitter.com/BrooklynNets)
Автор: Андрей Вырва

Защитник "Бруклин Нетс" Дэвид Дьюк забил мощный данк в матче против "Вашингтон Уизардс", что позволило ему возглавить рейтинг лучших моментов дня в НБА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

22-летний защитник "Нетс" набрал лишь 2 очка за 21 минуту в матче, который его команда проиграла со счетом 103:117.

Дэвид Дьюк получил передачу от Паттрика Миллса на трехочковой дуге, ускорился и забил данк через руки центрового "Уизардс" Денниела Геффорда.

Несмотря на поражение, "Бруклин Нетс" остается в зоне плей-офф, занимая восьмое место в Восточной конференции.

Кто такой Дэвид Дьюк

Защитник "Бруклин Нетс" родился на Род-Айленде. Выступал за колледж Провиденса.

Выставлял свою кандидатуру на Драфт-2021, но не был выбран ни одним клубом.

Подписал контракт с "Бруклином", за который провел 19 матчей и в среднем за игру набирает 5,1 очка, 3,4 подбора и 0,8 ассистов.

К слову, ФБУ перенесла Матч Звезд Суперлиги на апрель из-за отъезда легионеров.

Напомним, что героем предыдущего игрового дня НБА стал плеймейкер "Денвера" Монте Моррис.

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