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Домашній матч "Прометея" в Лізі чемпіонів перенесли з України

Автор: Андрій Вирва

Матч баскетбольної Ліги чемпіонів між українським "Прометеєм" та румунським клубом "Клуж" перенесли до Чехії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Ліги чемпіонів.

Як зазначено, місцем проведення матчу стало чеське місто Німбурк.

Спочатку матч мав пройти 1 лютого у Запоріжжі, але був перенесений через коронавірус в українській команді. Згодом планувалося, що зустріч відбудеться у київському Палаці спорту 3 березня, але тепер схоже на те, що матч відбудеться за межами України.

Наразі "Прометей" перебуває на зборі в Німбурку, куди команда вирушила на два тижні. Основною причиною збору стало небажання легіонерів залишатися в Україні, через небезпеку російського вторгнення.

Наступна домашня гра з "Остенде" згідно з календарем на сайті Ліги чемпіонів 9 березня має пройти у Запоріжжі.

Нагадаємо, що захисник "Брукліна" Девід Дьюк забив данк після проходу, що стало моментом дня в НБА.

До слова, ФБУ перенесла Матч зірок Суперліги на квітень через від'їзд легіонерів.

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