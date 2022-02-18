Домашній матч "Прометея" в Лізі чемпіонів перенесли з України

Як зазначено, місцем проведення матчу стало чеське місто Німбурк.

Спочатку матч мав пройти 1 лютого у Запоріжжі, але був перенесений через коронавірус в українській команді. Згодом планувалося, що зустріч відбудеться у київському Палаці спорту 3 березня, але тепер схоже на те, що матч відбудеться за межами України.

Наразі "Прометей" перебуває на зборі в Німбурку, куди команда вирушила на два тижні. Основною причиною збору стало небажання легіонерів залишатися в Україні, через небезпеку російського вторгнення.

Наступна домашня гра з "Остенде" згідно з календарем на сайті Ліги чемпіонів 9 березня має пройти у Запоріжжі.