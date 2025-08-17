Домашнє морозиво за 7 хвилин. Той самий Пломбір з дитинства

Вам знадобиться

500 мл вершків 33% жирності

200 мл згущеного молока

10 г ванільного цукру

Покроковий рецепт приготування

В миску вилийте всі вершки та додайте ванільний цукор. Міксером взбивайте вершки на малій швидкості приблизно 2-3 хвилини, потім на середній швидкості доволі довго - приблизно 5-7 хвилин.

Вершки у вас мають загустішати. Коли досягнута правильна консистенція, тоненькою струйкою влийте згущене молоко.

Влийте згущене молоко (Кадр з відео)

Взбивайте, а потім перемішайте суміш до однорідності. Перелийте суміш в ємність та відправте в морозилку на 5-6 годин.

Після цього ваше морозиво готово! Сформуйте кульки спеціальною ложкою, подавайте та насолоджуйтесь.