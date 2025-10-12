Вимагали 60 років. Сирія може передати останки легенди ізраїльської розвідки Елі Коена

З моменту публічної страти Коена на центральній площі Дамаска 18 травня 1965 року, Моссад докладає зусиль, щоб знайти і повернути його останки для поховання в Ізраїлі.

У квітні було повідомлено, що Об'єднані Арабські Емірати створили неформальний канал для переговорів між Ізраїлем і Сирією для зміцнення довіри між сторонами.

Під час переговорів Сирія погодилася на ряд заходів, включаючи повернення останків Коена. Крім того, повернуть і тіла трьох ізраїльських солдатів, які загинули під час боїв із сирійськими військами в Лівані на початку 1980-х років.

Зазначається, що тіло одного з цих солдатів, Цві Фельдмана, вже повернуто.

У травні керівництво Сирії схвалило передачу речей Коена, щоб пом'якшити ворожість Ізраїлю і продемонструвати добру волю до президента США Дональда Трампа.

У вересні спецпосланець США по Сирії Том Баррак заявив, що Сирія та Ізраїль близькі до укладення угоди, яка стане першим кроком до "деескалації" у переговорах щодо угоди про безпеку.