Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Добивались 60 лет. Сирия может передать останки легенды израильской разведки Эли Коэна

Фото: Израиль получит от Сирии останки Эли Коэна и еще трех израильских солдат (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Останки легендарного израильского разведчика Эли Коэна, который был пойман и казнен в Сирии в 1965 году, могут быть вскоре возвращены в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.

С момента публичной казни Коэна на центральной площади Дамаска 18 мая 1965 года, Моссад прилагает усилия, чтобы найти и вернуть его останки для захоронения в Израиле.

В апреле было сообщено, что Объединенные Арабские Эмираты создали неформальный канал для переговоров между Израилем и Сирией для укрепления доверия между сторонами.

Во время переговоров Сирия согласилась на ряд мер, включая возвращение останков Коэна. Кроме того, вернут и тела трех израильских солдат, погибших во время боев с сирийскими войсками в Ливане в начале 1980-х годов.

Легенда израильской разведки Эли Коэн (uk.wikipedia.org)

Отмечается, что тело одного из этих солдат, Цви Фельдмана, уже возвращено.

В мае руководство Сирии одобрило передачу вещей Коэна, чтобы смягчить враждебность Израиля и продемонстрировать добрую волю к президенту США Дональду Трампу.

В сентябре спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль близки к заключению соглашения, которое станет первым шагом к "деэскалации" в переговорах по соглашению о безопасности.

 

Что известно об Эли Коэне

Эли Коэн родился в 1924 году в Египте, после чего эмигрировал в Израиль в 1957 году и был завербован государственной разведкой в 1960 году. Его отправили в Сирию в рамках операции Моссада под видом аргентинского бизнесмена, чтобы проникнуть в госаппарат Дамаска.

"Во время службы Коэн отправил своим израильским кураторам более 100 телеграмм, содержащих информацию, критически важную для безопасности Израиля", - говорится на его мемориальной странице.

Телеграммы содержали дипломатическую и военную развединформацию, в частности о сирийских военных базах, назначениях и внутренних отношениях в партии Баас.

Коэн связывался с Моссадом через специальный радиоприемник. Обычная продолжительность передачи составляла две минуты, но его сигналы часто затягивались на 7-9 минут.

В 1965 году новое руководство спецслужб Сирии пыталось найти шпиона, для чего в определенные часы в радиоэфире установили режим тишины. Коэн об этом не знал, поэтому его и удалось разоблачить.

Сирийские войска арестовали Коэна, пытали его и в конце концов обвинили в шпионаже. 18 мая 1965 года его повесили на площади Мардже в Дамаске.

В 2019 году о жизни Эли Коэна был снят французский художественный мини-сериал "Шпион". Роль Коэна сыграл Саша Барон Коэн.

Напомним, США отменили санкции, введенные против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря". Теперь перед страной открыт путь для восстановления экономических и дипломатических связей после лет изоляции.

Израиль Война в Сирии