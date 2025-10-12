Добивались 60 лет. Сирия может передать останки легенды израильской разведки Эли Коэна

Останки легендарного израильского разведчика Эли Коэна, который был пойман и казнен в Сирии в 1965 году, могут быть вскоре возвращены в Израиль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz.
С момента публичной казни Коэна на центральной площади Дамаска 18 мая 1965 года, Моссад прилагает усилия, чтобы найти и вернуть его останки для захоронения в Израиле.
В апреле было сообщено, что Объединенные Арабские Эмираты создали неформальный канал для переговоров между Израилем и Сирией для укрепления доверия между сторонами.
Во время переговоров Сирия согласилась на ряд мер, включая возвращение останков Коэна. Кроме того, вернут и тела трех израильских солдат, погибших во время боев с сирийскими войсками в Ливане в начале 1980-х годов.
Легенда израильской разведки Эли Коэн (uk.wikipedia.org)
Отмечается, что тело одного из этих солдат, Цви Фельдмана, уже возвращено.
В мае руководство Сирии одобрило передачу вещей Коэна, чтобы смягчить враждебность Израиля и продемонстрировать добрую волю к президенту США Дональду Трампу.
В сентябре спецпосланник США по Сирии Том Баррак заявил, что Сирия и Израиль близки к заключению соглашения, которое станет первым шагом к "деэскалации" в переговорах по соглашению о безопасности.
Эли Коэн родился в 1924 году в Египте, после чего эмигрировал в Израиль в 1957 году и был завербован государственной разведкой в 1960 году. Его отправили в Сирию в рамках операции Моссада под видом аргентинского бизнесмена, чтобы проникнуть в госаппарат Дамаска.
"Во время службы Коэн отправил своим израильским кураторам более 100 телеграмм, содержащих информацию, критически важную для безопасности Израиля", - говорится на его мемориальной странице.
Телеграммы содержали дипломатическую и военную развединформацию, в частности о сирийских военных базах, назначениях и внутренних отношениях в партии Баас.
Коэн связывался с Моссадом через специальный радиоприемник. Обычная продолжительность передачи составляла две минуты, но его сигналы часто затягивались на 7-9 минут.
В 1965 году новое руководство спецслужб Сирии пыталось найти шпиона, для чего в определенные часы в радиоэфире установили режим тишины. Коэн об этом не знал, поэтому его и удалось разоблачить.
Сирийские войска арестовали Коэна, пытали его и в конце концов обвинили в шпионаже. 18 мая 1965 года его повесили на площади Мардже в Дамаске.
В 2019 году о жизни Эли Коэна был снят французский художественный мини-сериал "Шпион". Роль Коэна сыграл Саша Барон Коэн.
Напомним, США отменили санкции, введенные против Сирии в рамках так называемого "Закона Цезаря". Теперь перед страной открыт путь для восстановления экономических и дипломатических связей после лет изоляции.