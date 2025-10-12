Вимагали 60 років. Сирія може передати останки легенди ізраїльської розвідки Елі Коена
Останки легендарного ізраїльського розвідника Елі Коена, який був спійманий і страчений в Сирії в 1965 році, можуть бути незабаром повернуті до Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.
З моменту публічної страти Коена на центральній площі Дамаска 18 травня 1965 року, Моссад докладає зусиль, щоб знайти і повернути його останки для поховання в Ізраїлі.
У квітні було повідомлено, що Об'єднані Арабські Емірати створили неформальний канал для переговорів між Ізраїлем і Сирією для зміцнення довіри між сторонами.
Під час переговорів Сирія погодилася на ряд заходів, включаючи повернення останків Коена. Крім того, повернуть і тіла трьох ізраїльських солдатів, які загинули під час боїв із сирійськими військами в Лівані на початку 1980-х років.
Легенда ізраїльської розвідки Елі Коен (uk.wikipedia.org)
Зазначається, що тіло одного з цих солдатів, Цві Фельдмана, вже повернуто.
У травні керівництво Сирії схвалило передачу речей Коена, щоб пом'якшити ворожість Ізраїлю і продемонструвати добру волю до президента США Дональда Трампа.
У вересні спецпосланець США по Сирії Том Баррак заявив, що Сирія та Ізраїль близькі до укладення угоди, яка стане першим кроком до "деескалації" у переговорах щодо угоди про безпеку.
Що відомо про Елі Коена
Елі Коен народився у 1924 році в Єгипті, після чого емігрував до Ізраїлю в 1957 році і був завербований державною розвідкою в 1960 році. Його відправили до Сирії в рамках операції Моссаду під виглядом аргентинського бізнесмена, щоб проникнути в держапарат Дамаска.
"Під час служби Коен надіслав своїм ізраїльським кураторам понад 100 телеграм, що містили інформацію, критично важливу для безпеки Ізраїлю", - йдеться на його меморіальній сторінці.
Телеграми містили дипломатичну та військову розвідінформацію, зокрема про сирійські військові бази, призначення та внутрішні відносини в партії Баас.
Коен зв'язувався з Моссадом через спеціальний радіоприймач. Звична тривалість передачі становила дві хвилини, але його сигнали часто затягувалися на 7-9 хвилин.
У 1965 році нове керівництво спецслужб Сирії намагалося знайти шпигуна, для чого у певні години в радіоефірі встановили режим тиші. Коен про це не знав, тому його і вдалося викрити.
Сирійські війська заарештували Коена, катували його і зрештою звинуватили у шпигунстві. 18 травня 1965 року його повісили на площі Мардже в Дамаску.
У 2019 році про життя Елі Коена було знято французький художній міні-серіал "Шпигун". Роль Коена зіграв Саша Барон Коен.
Нагадаємо, США скасували санкції, запроваджені проти Сирії в рамках так званого "Закону Цезаря". Тепер перед країною відкрито шлях для відновлення економічних і дипломатичних зв’язків після років ізоляції.